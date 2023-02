Presentato il Carnevale di Trieste: la sfilata martedì 21 febbraio con 7 rioni in maschera

TRIESTE Torna il Carnevale di Trieste nella sua versione più ampia, con le sfilate dei bambini dei ricreatori, il grande corteo di martedì 21, che vedrà al via 7 rioni partecipanti, e le numerose manifestazioni di contorno, che si svolgeranno in vari punti della città.

Sospeso bruscamente due anni fa, a causa del Covid, il Carnevale cittadino ha vissuto un periodo difficile. “Ma adesso tutto sta per tornare – hanno detto martedì 7 febbraio, in sede di presentazione dell’evento, Sabrina Iogna Prat e Roberto De Gioia, rispettivamente presidente e presidente onorario del Comitato organizzatore – per ridare allegria in un momento storico particolare”.

Soddisfazione per il ritorno del Carnevale di Trieste che prenderà ufficialmente il via giovedì 16, è stata espressa anche dagli assessori Giorgio Rossi (Cultura) e Nicole Matteoni (Politiche dell’educazione e della famiglia).