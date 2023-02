Il porto traina Trieste: per Monocle è la quarta città al mondo sotto i 250 mila abitanti per qualità di vita

TRIESTE Trieste è una delle città sotto i 250 mila abitanti dove si vive meglio al mondo. Lo scrive la rivista “Monocle”, che indica il porto come uno dei principali fattori di sviluppo, che contribuisce in modo importante al risultato raggiunto nella classifica.

“Forecast”, almanacco annuale edito dal magazine, contiene il “Small Cities Index”, letteralmente l’indice delle piccole città, prodotto ormai da qualche anno. Per il 2023 Trieste si piazza al quarto posto. Sul podio figurano Girona in Spagna, Tolone in Francia e Bozeman nel Montana.

La graduatoria

La graduatoria, frutto di un’indagine annuale che prende in considerazione, come detto, tutti i centri con meno di 250 mila abitanti, è nata dopo la constatazione che, in seguito al Covid, molte persone residenti in metropoli e grandi città hanno scelto di trasferirsi in luoghi più tranquilli e meno frenetici, ma che allo stesso tempo mantengano la possibilità di fare business e di trovare occasioni di lavoro e di crescita professionale. Secondo il magazine diretto da Tyler Brûlé, uno dei principali fattori che incide sul risultato finale è il porto che, sottolinea il presidente Zeno D’Agostino, commentando l’articolo, «torna ad essere non solo uno dei motori di sviluppo di Trieste, ma anche uno degli ambasciatori dell’immagine della città. Il nostro scalo ha conquistato appeal economico e importante forza comunicativa e ci fa piacere dare il nostro contributo a questa stagione di rinascita della città».

La menzione d’onore del 2020

Nel 2020 Trieste non era rientrata nella classifica, ma si era aggiudicata una menzione d’onore, come «calda città costiera, vicina a Venezia e ricca di architettura storica e ottimi ristoranti», in compagnia di Wiesbaden in Germania, Haarlem nei Paesi Bassi, Annapolis negli Stati Uniti e Salisburgo in Austria. Nel 2022 ecco invece il balzo in avanti, con la collocazione non solo nella lista delle 25 città menzionate, ma con una posizione a ridosso delle prime. Oltre al volume speciale “Forecast”, uscito a fine 2022, anche il numero di febbraio parla dello slancio del porto di Trieste, nelle news dedicate all’attualità mondiale. Il magazine aveva già dedicato un reportage alla città nel 2014 e ancora prima nel 2008. “Monocle” è una rivista che unisce argomenti di attualità e lifestyle lanciata nel 2007 a Londra e oggi ha sedi centrali, uffici e studi radiofonici a Zurigo, Los Angeles, Hong Kong, Toronto e Tokyo.

L’altra classifica

Un’altra classifica sul fronte della qualità della vita è quella pubblicata ogni anno da “Il Sole 24 ore”, che prende in esame puntualmente 90 indicatori in tutta Italia. Nel 2022 il capoluogo giuliano era risultato settimo, in quel caso però con un po’ di delusione, considerando che l’anno prima occupava la vetta. Sempre lo scorso anno però, tra le gare che mettono le città in competizione, per Trieste era arrivata un’altra conquista: si era aggiudicata infatti il primo posto nella classifica delle “Città europee 2022”, stilata dalla commissione dell’Academy of Urbanism, dopo aver battuto nel finale Malaga, in Spagna, e Mechelen, in Belgio, con la cerimonia di premiazione organizzata a novembre a Londra, nella sede dell’English National Ballet Mulryan Centre.