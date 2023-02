Mendicanti, imbrattatori e ubriachi: 14 sanzionati nel mese di gennaio a Trieste

TRIESTE Il Nucleo Interventi Speciali della Polizia Locale ha reso pubblico il resoconto degli interventi effettuati a gennaio a Trieste:

: • 9 sanzioni al Regolamento di Polizia Urbana di cui: 6 per mendicità (via Rossini, via Carducci, largo Barriera, largo Roiano), con allontanamento e, in 3 casi, con il sequestro dei proventi; 1 per bivacco in via Battisti; 1 per imbrattamento edificio; 1 al proprietario d'immobile che non adottava le misure necessarie a impedire l'accesso da parte di terzi

• 2 sanzioni per ubriachezza (art. 688 del Codice Penale (via Battisti e all'interno del mercato coperto di via Carducci);

• 2 per detenzione di sostanza stupefacente e sequestro (DPR 309/90)

• 1 per porto d'armi o di oggetti atti ad offendere e sequestro di due coltelli (art. 4 L. 110/75).