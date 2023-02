Si intrufolano nella scuola Svevo di Chiarbola per rubare: arrestati a Trieste

TRIESTE Nella notte del 4 febbraio la Polizia di Stato ha arrestato in via Trissino un cittadino italiano di 30 anni ed un cittadino argentino di 25, entrambi residenti a Trieste e già destinatari del provvedimento di Avviso orale del Questore di Trieste, per i reati di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nello specifico tre equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti, a seguito di una segnalazione sulla linea d’emergenza 112 di un tentativo di furto in atto, presso la Direzione Didattica VIII Circolo “Chiarbola” Italo Svevo.

Notate due finestre infrante e rumori provenire dall’interno, gli agenti si sono quindi introdotti nello stabile dove hanno sorpreso due soggetti incappucciati che alla vista della Polizia hanno tentato di darsi alla fuga. Uno, pur opponendo resistenza, è stato bloccato nell’immediatezza, mentre il secondo è riuscito ad uscire dal comprensorio per essere poi fermato, nonostante cercasse di sferrare calci e pugni per sfuggire agli operanti che lo avevano inseguito, in direzione via dell’Istria.

Una volta assicurati i soggetti sulle auto di servizio gli agenti eseguivano un accurato controllo dell’istituto constatando che gli uomini, dopo aver divelto due infissi per assicurarsi l’ingresso nell’edificio, avevano rovistato in diversi vani della scuola ed asportato un monitor per computer occultato in un sacco ed andato poi distrutto nella fuga.

I due, dopo le formalità di rito esperite presso gli Uffici delle Volanti, venivano tratti in arresto e condotti presso la locale Casa Circondariale a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.