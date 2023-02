Dopo quattro anni Trieste ritrova il suo Carnevale: il Palio dei rioni mancava dal 2019

TRIESTE Torna, dopo due edizioni di sosta forzata, il Carnevale di Trieste. Ed è un ritorno alla festa nella sua versione più ampia, con le sfilate dei bambini di asili, scuole e ricreatori, il grande corteo di martedì 21 rappresentato dal Palio dei rioni - che manca addirittura dal 2019, ovvero da quattro anni, visto che nel 2020 fu annullato alla vigilia per l’esplosione della pandemia - e le numerose manifestazioni di contorno, che si svolgeranno in vari punti della città.

Il Carnevale cittadino - la cui edizione 2023 coinciderà con il trentennale della costituzione del Comitato di coordinamento - ha vissuto un periodo a dir poco difficile. «Ma adesso tutto sta per tornare – hanno detto orgogliosi ieri, in sede di presentazione dell’evento, Sabrina Iogna Prat e Roberto De Gioia, presidente in carica e presidente onorario del Comitato organizzatore – con l’obiettivo di ridare allegria in un momento storico così particolare e complesso».

La presentazione

Soddisfazione per il ritorno del Carnevale di Trieste - che prenderà ufficialmente il via giovedì 16 e vivrà appunto il momento clou con il 29.mo corteo mascherato del martedì grasso che assegnerà il Palio dei rioni, detenuto da Roiano, che vinse l’edizione 2019 - è stata espressa anche dagli assessori Giorgio Rossi (Cultura) e Nicole Matteoni (Educazione). «Il Carnevale – ha esordito Rossi – è la festa delle feste, che unisce tutti e riesce a far accantonare, per qualche giorno, le preoccupazioni quotidiane». «La tradizione dei servizi educativi comunali di festeggiare il Carnevale – ha fatto eco Matteoni – continua nei nidi d’infanzia, nelle scuole dell’infanzia e nei ricreatori».

Il programma

L’appuntamento principale per i più piccoli sarà costituito dalla proprio sfilata dei ricreatori, venerdì 17 febbraio, alle 17, con partenza dal “Gentilli” di Servola. Ma corsi mascherati e sfilate rionali, con protagonisti anche gli alunni di asili e scuole, oltre che dei ricreatori comunali, sono in programma per un’intera settimana tra Servola, San Giovanni, Roiano, Borgo San Sergio, Barriera Vecchia e Valmaura. E tornano anche la musica e l’animazione in piazza Unità, sabato 18, dalle 14, e domenica 19, dalle 10 alle 13.

La gara

E veniamo alla “gara” del martedì grasso. Saranno sette quest’anno, con un nuovo partecipante, San Giacomo, i rioni che si contenderanno il Palio, di cui è detentore - come detto - Roiano. Questi, in ordine di sfilata, i rioni con i relativi temi proposti: Cittavecchia San Giusto (“Hollywood”), Servola (“Spedizioni”), Roiano (“I Ruggenti anni Venti”), Barriera Vecchia (“Master Cogo”), San Giovanni (“Peace and Love! Pace nel mondo e Amore universale”), Valmaura (“El Bordan triestin... tra farfalle e morbin”) e San Giacomo (“Anni Settanta”). Il percorso del Palio dei rioni sarà lo stesso delle passate edizioni. La sfilata partirà da piazza Oberdan e si snoderà lungo le vie Carducci, Reti e Imbriani, corso Italia e piazza della Borsa, per sfociare infine in piazza Unità.

Le iscrizioni - gratuite - per le categorie singoli, coppie, gruppi (adulti e bambini) si potranno effettuare al numero 351 3140018, attivo dal 16 al 19 febbraio, o di persona all’Infopoint di piazza Piccola 3, sabato 18, dalle 14 alle 17, e domenica 19, dalle 10 alle 13. Il Carnevale beneficia del sostegno di Comune, Regione e Trieste Trasporti