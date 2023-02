Auto contro muro a Cormons: due feriti trasportati all’ospedale di Gorizia

TRIESTE Due persone sono state soccorse nella tarda mattinata di oggi per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Cormons in prossimità di un vivaio, lungo via Isonzo. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i Carabinieri), il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo che è andata a schiantarsi contro il muro di una casa. Nessuno altro veicolo è rimasto coinvolto.

È scattata la chiamata di aiuto al Numero unico di emergenza Nue112: gli operatori di questa centrale di primo livello hanno transitato puntualmente la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. All'interno del veicolo c'erano due persone, una delle quale è rimasta imprigionata. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con i sanitari.

Sul luogo, dell'incidente gli infermieri della Sores hanno inviato subito l'ambulanza di Cormons e un'ambulanza da Gorizia. Le due persone, di 50 e 75 anni circa (rispettivamente donna e uomo) sono state trasportate all'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia (lui in giallo per dinamica, lei in verde). Entrambi sono rimasti sempre coscienti.