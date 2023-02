Le neuroscienze vengono a cena a Trieste: a CasaViola incontro con Marilena Aiello

TRIESTE L’assistenza a persone con demenza e con malattia di Alzheimer, come ormai attestato ufficialmente dai dati nazionali, è garantita per almeno l’80% dai familiari o, in generale, dai cosiddetti “caregiver”. Proprio per questo, l’associazione de Banfield ha creato CasaViola, struttura a supporto dei Caregiver, che riunisce un gruppo di professionisti da cui imparare cos’è la demenza, come si può comunicare con il familiare, far fronte all’isolamento sociale e al carico di stress derivante dall’accudimento.

Proprio a CasaViola proseguono e si rinnovano nel 2023 anche le attività messe in campo a favore del benessere dei caregiver: cambia assetto la storica (D)Caregiver Academy, aggiungendo alle lezioni base (cos’è la demenza, come si comunica con le persone con demenza, come si gestiscono i sintomi comportamentali e quali sono i bisogni assistenziali), “le interviste”. Si tratta di dialoghi con esperti del settore, per approfondire svariati temi di interesse generale.

Il prossimo appuntamento si terrà lunedì 6 febbraio alle 17.30, dal titolo “Le neuroscienze vengono a cena” che aperta a tutti in presenza a CasaViola (via Filzi 21/1) o sulla piattaforma digitale www.caregiveracademy.it.

Protagonista la ricercatrice in neuroscienze cognitive Marilena Aiello, che ha lavorato alla Sissa di Trieste e attualmente svolge la sua attività nel dipartimento di psicologia dell’Università di Bologna, esperta nell’indagine delle basi neurocognitive del comportamento alimentare.

Nel corso dell’incontro si cercherà di capire come una corretta alimentazione sia alla base di una buona salute.