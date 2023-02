Il Piccolo diventa green: la carta da fonti sostenibili

TRIESTE Da oggi la carta che tenete in mano è diventata verde. Certo, il colore non cambia, ma la sua anima sì: il nostro giornale e tutti gli altri quotidiani del gruppo Gnn hanno ottenuto la certificazione Pefc, un’etichetta che garantisce che la carta usata per la stampa del giornale proviene da materiali riciclati o da foreste gestite in maniera sostenibile. Vedrete il logo sotto la nostra testata e accanto alla gerenza. Un passo fondamentale per prendersi cura del nostro futuro.

Il Pefc, il Programma per il mutuo riconoscimento degli schemi di certificazione forestale, è un’alleanza globale di sistemi nazionali di certificazione forestale. Il Pefc Italia è uno dei 53 membri nazionali di tutto il mondo ed è responsabile delle certificazioni aziendali e forestali nel nostro Paese. Nato nel 2001, include i rappresentanti dei proprietari forestali e dei pioppeti, dei consumatori finali, degli utilizzatori, del mondo dell’industria del legno e dell’artigianato, delle organizzazioni ambientaliste e degli organismi di Certificazione.

La certificazione si inserisce in un più ampio piano di attenzione per la questione ambientale e climatica del gruppo Gedi. Già lo scorso anno, in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, Gedi è diventato il primo editore italiano ad aver raggiunto la Carbon Neutrality, la neutralità carbonica. Attraverso l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili ove possibile e progetti per abbattere le emissioni le emissioni di tutte le attività del gruppo sono state abbattute.

Una tappa per raggiungere, nei prossimi anni, un altro importante traguardo: quello del net zero, emissioni nette zero. Una rivoluzione che parte anche dall’attenzione per la carta del quotidiano.