Un Carnevale da favola con il derby romanese dei gruppi mascherati

ROMANS Il programma completo come il numero dei carri allegorici e dei gruppi mascherati che sfileranno lungo le vie del paese ancora non si conoscono, ma si sa che, dopo due anni di assenza dovuta alla pandemia, quest’anno a Romans d’Isonzo viene riproposta la tradizionale sfilata carnevalesca, giunta alla 57ma edizione e che si terrà domenica 19 febbraio.

La Pro Loco, organizzatrice della manifestazione con il patrocinio del Comune, sta cercando di incrementare il numero delle opere allegoriche che possano arricchire la storica kermesse. Una manifestazione nata ufficialmente nel 1967 con la prima edizione della sfilata carnevalesca, dopo la fondazione della Pro loco nel 1965 ed il “1° Palio mascherato del 1966”, erede di tante annuali sfilate paesane, sfide calcistiche in maschera e altro ancora, frutto soprattutto dell’impegno di Cesare De Martino, Igino Valdemarin e di altri cultori del rito carnevalesco, maestri nel saper coinvolgere e rendere partecipe l’intera comunità.

Nell’ultima edizione del 2020, ad aggiudicarsi il primo premio nella sezione carri allegorici fu la compagnia di Medeazza-San Giovanni di Duino, mentre il primo premio per i gruppi mascherati se lo aggiudicò la Banda del Quaiat, di Romans, con l’opera “Zorro”. Banda del Quaiat che, nel frattempo, si è sciolta dando vita a due associazioni separate: Gli Amici del Quaiat e il Gruppo allegorico Igino Valdemarin 1965. Entrambe le realtà presenteranno quest’anno una loro opera, pare ispirata ad antiche fiabe. Gli Amici del Quaiat non l’hanno resa ancora pubblica, mentre quella del Gruppo allegorico Igino Valdemarin 1965 si intitola “Cappuccetto rosso, attenti al lupo”, tratta da una delle fiabe più popolari al mondo, che sarà arricchita da circa 25 figuranti a rappresentare tutti i personaggi della favola. Per l’occasione il Gruppo Valdemarin, aiutato dalle ditte di Michele Pupin e Mauro Bevilacqua, presenterà la propria mascotte: il “Drago”, una rappresentazione in miniatura dello storico drago della sfilata di Romans del 1968.

I due gruppi romanesi inizieranno a sfilare sabato 11 a Cervignano, poi il 19 a Romans, il 21 a Monfalcone, il 26 a Tissano e il 5 marzo a Remanzacco. Gli Amici del Quaiat saranno pure presenti il 12 gennaio a San Stino di Livenza e il 18 a Villaco, il Valdemarin il 12 a Gorizia e il 25 all’Outlet di Palmanova