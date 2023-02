Cade una piccola colonna del parapetto di un balcone in piazza Goldoni a Trieste

Cade una piccola colonna di un parapetto di un balcone di una casa d’epoca in piazza Goldoni, proprio sopra il bar che fa angolo con i portici. E’ successo lunedì pomeriggio verso le 17. Solo per fortuna non passava nessuno in quel momento sotto il balcone e non ci sono stati feriti.

Il pilastrino che era instabile ha danneggiato la tenda sopra le vetrine del bar ed è piombato sul marciapiede andando in frantumi. Intervenuti i Vigili del fuoco che hanno transennato la zona: resterà interdetta sino alla conclusione dell’intervento di riparazione con il controllo della stabilità degli altri pilastrini del parapetto del balcone.