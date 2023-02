Sversamento di olio in un canale del Lisert a Monfalcone, interviene la Protezione civile

Su richiesta dei Vigili del Fuoco, i volontari di Protezione Civile del Comune di Monfalcone sono intervenuti nel pomeriggio di domenica, 5 febbraio, per contenere uno sversamento di sostanze oleose in un canale all'altezza di Lisert. Hanno posizionato delle panne assorbenti per assorbire la sostanza oleosa e circoscrivere quindi l'area interessata dall'inquinamento.