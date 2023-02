Investita da un rapinatore in fuga: la missionaria triestina Loredana Vigini morta in Brasile

TRIESTE La triestina Loredana Vigini, missionaria in Brasile, è morta in seguito a un incidente stradale avvenuto dopo una rapina a San Paolo.

Vigini 53 anni, insegnante di religione e fondatrice della comunità "Semente viva", stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando è stata centrata dal rapinatore mentre fuggiva in bicicletta.

La cinquantatreenne triestina è stata colpita dalla bicicletta, è caduta e ha sbattuto la testa a terra, finendo in coma. Dopo due giorni, è stata dichiarata la morte cerebrale. Del caso si sta ora occupando la Farnesina.

Vigini apparteneva alla parrocchia di San Vincenzo de’ Paoli.

A dare la triste notizia, con un post sulla sua pagina Facebook, è stato don Paolo Iannaccone: “La passione per la Buona Notizia ti apparteneva ed era il senso profondo della tua vita da innamorata di Dio – ha scritto -. Un incidente in Brasile ti ha portato via da noi e dai tuoi cari troppo presto. Ma le “sementi vive” che hai sparso per il mondo frutteranno ancora. Grazie, Loredana Vigini. Un abbraccio forte a tutta la tua amata famiglia e a chi hai incontrato in vita e che sente il dolore per la tua prematura partenza”.