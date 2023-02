Ex anestesista condannato a Trieste: "Giustizia è stata fatta"

TRIESTE "L'importante è che con questa condanna sia stata fatta giustizia. Mia madre non era nelle condizioni fisiche che sono state descritte per gli altri pazienti: aveva un unico problema, la mobilità, per il quale stava per essere operata". E' il commento di Gabriella Orazi, figlia di Maria Kupfersin, una delle vittime del dottor Vincenzo Campanile, l'ex anestesista condannato a 15 anni e 7 mesi dalla Corte di Assise, che l'ha ritenuto responsabile di aver ucciso nove anziani.

Nel video di Andrea Lasorte, il commento rilasciato subito dopo la sentenza: "Mia madre aveva diritto a vivere", conclude Orazi. L'articolo

00:49