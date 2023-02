Ladri in azione nella bocciofila di Ponziana: rubati pochi soldi e superalcolici

TRIESTE Ladri in azione nella notte alla Bocciofila Ponzianina di via Orlandini, angolo via don Bosco: ignoti sono entrati, con tutta probabilità attraverso una finestra, e hanno rubato il fondo cassa – poche decine di euro – superalcolici e tutto quello che hanno trovato da bere.

I malviventi hanno rovistato in ufficio, mettendolo completamente a soqquadro, e non hanno trovato niente. Si tratta della seconda volta in 4 mesi.

"Si tratta sicuramente di persone del luogo del rione che conoscono i nostri movimenti e le nostre abitudini, gli orari che facciamo – è l’opinione di Elvis Maria presidente del circolo bocciofila Ponziana -. I ladri hanno distrutto il televisore e il pc, buttato in giardino quasi come sfogo per non aver trovato soldi”.

L’altra volta il circolo non ha ritenuto di agire, ma adesso ha deciso di denunciare l’accaduto alle forze dell’ordine.

Stamattina la polizia è intervenuta per i rilievi con la Scientifica ed è in corso un inventario delle cose che mancano.