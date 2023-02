Su tutta l’Italia torna la morsa del gelo: le previsioni in Friuli Venezia Giulia

TRIESTE Dopo alcuni giorni di sole e temperature non eccessivamente rigide, su tutta l’Italia, Friuli Venezia Giulia compreso, è previsto il ritorno dell'inverno con aria artica, gelo e vento.

Con lo spostamento anomalo dell'anticiclone delle Azzorre verso la Svezia, infatti, correnti polari dalla Russia hanno già iniziato ad avanzare verso l'Italia. Sul versante adriatico e al Sud si prevede un calo delle temperature, con qualche rovescio e con venti forti, come quelli visti in mattinata sul fronte montano.

Il crollo termico

Domenica – spiega Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it – arriverà in Italia il nucleo più consistente di aria fredda, con un tracollo termico di 15 gradi in quota e di 10 gradi in pianura. Il freddo è previsto per gran parte della nuova settimana da Nord a Sud: le regioni più colpite saranno quelle esposte ad Est.

«La prossima settimana sarà freddo su tutta Italia e anche in collina le temperature saranno di poco sopra lo zero anche di giorno. Almeno fino a venerdì» spiega il meteorologo Cibelli Centro Meteo Italiano –. Dal pomeriggio di domenica si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sui settori appenninici di Umbria e Lazio, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, con raffiche fino a burrasca forte su relativi settori appenninici e su quelli costieri adriatici e ionici, in estensione, dalle prime ore di domenica, alla Sicilia, specie settori orientali e montuosi. Attese forti mareggiate lungo le coste esposte.

E a ciò sarà associata una «brusca e spiccata» intensificazione della ventilazione settentrionale su gran parte delle regioni, seguita dal «repentino» afflusso di una massa d’aria molto fredda di origine polare, con conseguente marcato e generale calo delle temperature a partire dalla giornata di domenica.

Le previsioni in Friuli Venezia Giulia

Per quanto riguarda la nostra regione, l’Osmer Fvg conferma che “l'anticiclone presente sull'Atlantico si espande verso nord facendo affluire verso il Mediterraneo gelide correnti settentrionali di origine artica”.

nella giornata di domenica 5 febbraio sui monti il cielo sarà in genere sereno con possibili nubi basse di primo mattino nel fondovalle tarvisiano. Sulla costa al mattino soffierà Bora moderata in calo nel pomeriggio. In alta quota ci sarà vento moderato e gelido da nord. In generale sarà una giornata più fredda del giorno precedente con temperature massime in deciso calo.

Lunedì 6 febbraio il cielo sarà poco nuvoloso. Sulla costa soffierà Bora moderata e sarà una giornata fredda. Anche martedì 7 febbraio e mercoledì 8 il cielo sarà sereno su tutta la regione, ma sulla costa soffierà Bora moderata (sostenuta nel pomeriggio di mercoledì). Previste gelate estese su tutta la regione con temperature molto basse al mattino, specie nei fondovalle.