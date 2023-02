Gorizia stringe l’alleanza con i sindaci dell’Isontino per l’evento 2025

Un’alleanza per far sì che «l’opportunità» della Capitale europea della cultura 2025 abbia effetti benefici anche sull'Isontino e su scala regionale. A questo è servito il maxi-vertice con i 25 sindaci isontini voluto dal Comune di Gorizia e svoltosi venerdì 3 febbraio a Gorizia nell’ex sala consiliare della Provincia, in corso Italia. Servizio di Francesco Fain, video di Pierluigi Bumbaca

03:18