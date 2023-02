Tariffe per la spiaggia a Grado aumentate del 4% per i nove settori Git

GRADO. Quest’estate si spenderà un po’ di più per l’ombrellone infilzato sulla sabbia dell’Isola d’oro. Per la stagione balneare sono stati deliberati aumenti, in media del 4%, sulle tariffe della spiaggia principale di Grado, gestita da Git spa. Un lungo arenile meta non solo dei vacanzieri, ma anche di chi preferisce la sabbia alla costa rocciosa, suddiviso in più “reparti” in virtù delle differenti caratteristiche della porzione di lido e pure in corrispondenza delle diverse esigenze dei bagnanti, comprese quelle dettate dal portafoglio.

L’aumento dei prezzi

«Abbiamo rimodulato l’offerta aumentando il prezzo nelle are di maggior richiesta, mantenendo al contempo tariffe molto basse nella parte che chiamiamo “Smart”, per venire incontro a tutte le necessità dei clienti», precisa il direttore della Git, Sergio Schiavi. Proprio nella spiaggia “Smart” un ombrellone preso a nolo durante la settimana, in prima fila e con 2 lettini e 2 ingressi, presenta un conto di 18 euro. In quelle successive, cioè dalla seconda fila in poi, lo scontrino ammonta a 15 euro. Per il medesimo pacchetto, la scorsa estate, il bagnante versava un euro in meno.

Costi energetici

Il presidente della Git, Roberto Marin, sottolinea che l’aumento è derivato dall’incremento dei costi energetici e del materiale di consumo. Ma un ruolo l’ha rivestito anche l’esborso per il canone demaniale che quest’anno arriva a circa 250 mila euro, con un incremento rispetto alla precedente annata di 60 mila euro. Marin ricorda che Git ha investito quest’anno oltre un milione di euro per la sistemazione della spiaggia, concentrandosi non solo sulle attrezzature.

Sconti agli abbonati

Tornando alle tariffe, la società precisa che si prevedono sconti consistenti per chi sottoscrive un abbonamento e particolarmente se stagionale. L’arenile è diviso in 9 reparti, tracciati dal confine con la passeggiata a mare fino a Città giardino. Fermo restando che in prima fila si paga di più e a seconda dei servizi richiesti, si esamina qui il noleggio di ombrelloni e attrezzature dalla seconda fila in poi: questo tipo di domanda è infatti, per mole, più significativa. Rincari, definiti un «leggero incremento», sono previsti invece nel week-end. Si considera ora il periodo infrasettimanale. Il primo reparto all’inizio dell’arenile è di maggior prestigio e s’intitola “Settimo Cielo”: un reparto vip. L’ex presidente dell’ente turistico gradese Alessandro Felluga l’aveva battezzato così per ricordare un prestigioso locale di intrattenimento musicale che in zona aveva quel nome. Il reparto vip si presenterà sotto una nuova veste, attrezzato con lettini da una piazza e mezza, ombrelloni e due vasche idromassaggio.

Il conto per l’ombrellone

Qui il conto per l’ombrellone, 3 ingressi e 3 attrezzature è di 43 euro al giorno. In questo reparto c’è anche la possibilità di noleggiare la tenda a 65 euro. Per la Spiaggia “Imperiale”, la tariffa giornaliera infrasettimanale per ombrellone, 2 ingressi e 2 attrezzature è fissata in 26,50 euro. La vera novità dell’anno è il reparto tende storiche “Principessa Sissi”: gazebo con 2 ingressi e 2 attrezzature al prezzo di 47,50 euro.

La porta imperiale

L’accesso è previsto attraverso una “Porta imperiale” l’accoglienza di una hostess. Nel pacchetto altresì una grande tenda centrale con due vasche idromassaggi. Dalla numerazione che va dall’88 al 200 si trova la spiaggia “Classic”: ombrellone, 2 ingressi e 2 attrezzature a 24,50 euro. Alla Baby Beach listino di 25,50 euro, mentre alla “Levante” di 23. La “Smart” si staglia dal numero 379 al 390 e poi c’è il reparto “Gazebo” che comprende appunto un gazebo con 3 ingressi, 3 attrezzature, 1 tavolino e un divanetto per 40 euro. Infine il “Lido di Fido”, con diverse possibilità: l’ombrellone con 2 ingressi, 2 attrezzature e una brandina per il cane a 26,50 euro; il box area libera recintata con ombrellone, fino a 2 ingressi, 2 attrezzature e una brandina a 40 euro. Sono stati introdotti lettini con tendalino parasole per i cani.