Gorizia, casa in fiamme all’alba: i pompieri spengono l’incendio in 3 ore

GORIZIA Incendio, attorno alle 5 di questa mattina a Gorizia, in un’abitazione del quartiere di Sant’Andrea. A causa del malfunzionamento di una stufa si sono originate le fiamme. Accanto all’impianto, infatti, era accatastata della legna che è stata immediatamente avvolta dal fuoco.

Solo il tempestivo arrivo dei vigili del fuoco del comando provinciale di via Paolo Diacono ha fatto sì che si evitassero guai peggiori. Fortunatamente, i danni sono rimasti limitati alla cucina con le pareti annerite. Tanto il fumo. Erano le cinque del mattino. C’è stata anche una circostanza fortunata perché l’inquilina dormiva in una camera che è posta a parecchia distanza dal punto in cui si è originato il rogo.

Non ci sono state, pertanto, conseguenze per la sua salute. Tecnicamente, la stufa si è surriscaldata ma le cause al vaglio dei pompieri: le fiamme hanno trovato facile esca nella legna ammonticchiata accanto. I vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e hanno cessato il loro intervento tre ore più tardi, alle 8. C’è voluto tutto quel tempo perché, oltre all’azione di spegnimento delle fiamme, sono state effettuate tutte le verifiche, comprese quelle di carattere statico. L’abitazione risulta, comunque, agibile.