Donna investita dal treno a Codroipo, circolazione ferroviaria rallentata

TRIESTE Una donna, per cause ancora da chiarire, è stata investita da un treno e ha perso la vita. È successo poco prima delle 6 di venerdì 3 febbraio, all'altezza di via Fiume, a Codroipo.

Sul posto (l'intervento è ancora in corso) il personale sanitario del 118 con un'ambulanza e un'automedica, i carabinieri, gli agenti della Polfer e i vigili del fuoco di Codroipo con due squadre.

La circolazione dei treni è attualmente sospesa nella tratta tra Udine e Pordenone.

Ritardi fino a 120 minuti per l’alta velocità e i treni diretti a Venezia.