Sicurezza, così verrà ampliata la rete di telecamere tra scuole e piazze di Trieste

TRIESTE Il Comune di Trieste amplierà la rete di videosorveglianza soprattutto in corrispondenza di alcune scuole del centro e in punti strategici come piazza Goldoni, piazza Oberdan e l’accesso al Porto Vecchio.

Lo ha annunciato oggi il Comune di Trieste, che ha previsto un finanziamento complessivo di 250mila euro, comprendente anche le prime due tranche del progetto, iniziato nel 2020 e proseguito nel 2022 in particolare sul Carso.

Ora si entrerà nel vivo della terza tranche denominata “Ampliamento della videosorveglianza cittadina scuole e piazze sicure”. Verranno quindi coperti da telecamere i seguenti siti: lo Ial di via Pondares, il liceo Carducci di via Rismondo, la Divisione Julia (incrocio tra via Galleri e viale XX Settembre e via Polonio), Strada di Fiume, gli accessi al Porto Vecchio lato Miramare e Largo città di Santos, piazza Garibaldi e piazza Oberdan.

In tutti i casi sono previste telecamere multisensor o fisse che permettono una maggior risoluzione.