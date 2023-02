Memoria, il messaggio della senatrice Segre letto in Consiglio regionale

TRIESTE «Ha sempre rappresentato uno choc verificare sulla nostra pelle che i più zelanti tra i nostri aguzzini erano, prima ancora dei nazisti, proprio gli italiani, i fascisti italiani».

È uno dei passaggi più forti del messaggio che Liliana Segre, su invito della presidenza del Consiglio regionale, ha inviato in occasione delle celebrazioni del Giorno della memoria. Il testo della senatrice a vita, testimone diretta degli orrori dell’Olocausto, è stato letto oggi – giovedì 2 febbraio – in aula dal presidente Piero Mauro Zanin in apertura della seduta e applaudito da tutti i consiglieri, prima del minuto di raccoglimento in ricordo delle vittime.

Nel testo della senatrice si fa riferimento alla storia di Trieste come «città di grandi tradizioni, di rilievo nazionale ed europeo» ma anche territorio della Risiera di San Sabba, «unico campo di sterminio nazista in Italia», città «che ospitò il terribile discorso con cui Mussolini il 18 settembre 1938» annunciò le leggi razziali.

«Avevo otto anni: ascoltai per radio la notizia della promulgazione dei decreti che stabilivano la necessità assoluta e urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola fascista. Per me fu un trauma realizzare che ero stata espulsa dalla scuola. Perché? Che cosa avevo fatto?».

E poi, l'8 settembre 1943, quando «la vostra regione venne strappata all'Italia per essere integrata direttamente nel Reich nazista. Il fascismo fra gli altri orrori permise anche questo: che i nazisti potessero sequestrare un pezzo importante dell'Italia per impiantarvi l'unico lager dotato di forno crematorio».

Zanin ha poi presentato il videomessaggio del maestro friulano Giorgio Celiberti girato da Nelson Rojas Alarcon, sul «rapporto stretto tra molti artisti e la Shoah» e di come rimase colpito dai disegni dei bimbi di Terezin, lager nell'attuale Repubblica Ceca dove «35mila ebrei morirono di stenti e altre migliaia vennero destinati ai campi di sterminio di Treblinka e Auschwitz.

A Terezin passarono 15mila bambini e ne rimasero solo 1.800. Molti di loro avevano fatto disegni, che una maestra coraggiosa conservò in una valigia sfuggendo al controllo dei nazisti e oggi sono esposti a Praga nel Museo della Memoria».

«I bambini scrissero la loro vita su quei muri, questo mi fa ancora rabbrividire. Tornato a Roma, ho raccontato a mia moglie il dramma che avevo dentro e mi sono messo a lavorare su alcune tele molto grandi: sono nati appunti con cuoricini e farfalle, le uniche cose che mi erano rimaste nell'anima di quell'esperienza. Sembrano cose da niente ma così non è per me che le ho viste vere, scavate, pensando che fossero nelle mani di quei bambini».