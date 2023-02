Giuliano Polo confermato Soprintendente del Teatro Verdi di Trieste

TRIESTE Giuliano Polo è stato confermato quale Sovrintendente della Fondazione “Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste”. Ne ha dato notizia oggi il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, anticipando il decreto di nomina da parte del ministero alla Cultura Gennaro Sangiuliano.

Polo, classe ‘57, triestino, ricopre l’incarico dal 2021. In passato è stato docente al conservatorio di musica cittadino “Giuseppe Tartini”. Un curriculum di tutto rispetto il suo: dopo l’esperienza come professore d’orchestra proprio al Verdi, fra il 2001 e il 2009 svolge dapprima il ruolo di vicedirettore e poi di direttore degli affari generali del teatro lirico stesso.

Dal 2005 al 2009 è presente, oltre che a Trieste, anche nella Destra Tagliamento come membro del consiglio di amministrazione dell’Associazione Teatro Pordenonese, per poi passare alla Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma: qui diventa direttore del personale e cura gli affari legali della struttura e, in un secondo tempo, anche quelli generali oltre ai rapporti istituzionali dell’accademia.

Fra il 2013 e il 2016 è all’Associazione Teatro di Roma, come consulente in materia di organizzazione del lavoro. L’incarico più importante della sua lunga carriera prima di quello triestino, però, lo svolge a Verona, dove su proposta del commissario straordinario Carlo Fuortes, nel novembre 2016 viene nominato dal ministro dei Beni e delle attività culturali, sovrintendente della fondazione “Arena di Verona”, dove rimane fino a gennaio 2018, con l’obiettivo di completare tutti gli atti necessari alla ricostituzione degli organi della Fondazione.