A Pramollo tutti aperti gli impianti di risalita

PRAMOLLO Questo primo fine settimana di febbraio sono tutti aperti gli impianti di risalita a Pramollo, un’area che può contare su 30 infrastrutture di risalita per le quali sono stati investiti 3,5 milioni di euro in soluzioni finalizzate al risparmio elettrico e all’efficientamento energetico.

Oltre alla possibilità di sciare, ci sono anche altri servizi per tutte le età. Per i giovani ad esempio, c’è il Freestyle che si può praticare allo Snowpark nell’area del Gartnerkofel-Watschiger Alm. Qui ogni domenica è possibile partecipare a laboratori gratuiti di freestyle e snowboard che avvicinano ragazzi e bambini alla specialità.

Tra i parchi divertimento c’è poi The Snake, un serpentone di 700 metri pensato sia per ragazzi che per bambini. Questi ultimi possono cominciare a prendere confidenza con gli sci al Bobo Mini Clu.