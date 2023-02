Inaugurato il parcheggio di via Flavia a Trieste: la gestione ad Esatto

Taglio del nastro per il nuovo parcheggio coperto di via Flavia 6/1. Ad inaugurarlo mercoledì mattina il sindaco Roberto Dipiazza assieme all’assessore ai lavori pubblici e grandi opere Elisa Lodi e al presidente di Esatto, Andrea Polacco, che ne gestirà i proventi per conto del Comune fino al 2025 compreso. Video Andrea Lasorte. Qui le tariffe

01:01