Wärtsilä, l’azienda scende a 321 esuberi e annuncia investimenti da 50 milioni a Trieste sui motori green

TRIESTE. Wärtsilä.ha messo sul tavolo della trattativa attualmente in corso, oggi mercoledì 1 febbraio, presso il ministero dell’ Impresa e del Made in Italy circa 50 milioni euro in tre anni per un piano di sviluppo del settore ricerca e sviluppo del suo sito di Trieste, la cui parte produttiva invece l'azienda vuole chiudere.

A darne la notizia un’agenzia di Radiocor. L'investimento sarebbe finalizzato sia ad implementare la ricerca legata a nuove motorizzazioni green alimentate non più a diesel ma con altri materiali come metanolo, ammoniaca e idrogeno sia a ragionare su eventuali attività di retrofit e riconversione del parco motori esistenti. Dal punto di vista dell'occupazione il ministero, l'azienda e i sindacati stanno ragionando su di un'ipotesi che vedrebbe 321 lavoratori in esubero. Una riduzione significativa rispetto ai numeri iniziali (oltre 450) grazie al riassorbimento in altre unità di business presenti di parte della forza lavoro attualmente occupata nell'area di produzione di Trieste e grazie all'uscita volontaria di alcuni decine di lavoratori.