Inaugurato il parcheggio di via Flavia a Trieste: ecco le tariffe. Il sindaco annuncia una nuova rotatoria

TRIESTE Taglio del nastro per il nuovo parcheggio coperto di via Flavia 6/1. Ad inaugurarlo mercoledì mattina il sindaco Roberto Dipiazza assieme all’assessore ai lavori pubblici e grandi opere Elisa Lodi e al presidente di Esatto, Andrea Polacco, che ne gestirà i proventi per conto del Comune fino al 2025 compreso.

«Si tratta di un’opera importante per il rione di Valmaura - ha ricordato Lodi - attesa da tempo, per la cui realizzazione ringrazio gli uffici tecnici del Comune». I lavori di questo parcheggio sotterraneo, che sorgono sotto le case dell’ex Domus Civica, erano iniziati circa cinque anni fa, e la fruizione sarà consentita solamente con abbonamento, le cui tariffe ammontano a 80 euro per quello mensile, 428,50 il semestrale e 801 l'annuale.

Il parcheggio prevede 97 stalli numerati di cui 5 destinati ai portatori di disabilità, mentre l'accesso è garantito mediante badge con controllo elettronico degli accessi. Inoltre, per ragioni di sicurezza, durante le ore notturne è previsto un sistema automatico di chiusura delle serrande. Tutto il parcheggio, infine, è sottoposto a videosorveglianza con telecamere dislocate in vari punti. Soddisfatta anche la circoscrizione, presente con il consigliere Silvio Pahor a fare le veci della presidente Laura Palutan.

Da par sua il sindaco, dopo aver inaugurato ufficialmente la struttura, si è spostato sul vicino piazzale Valmaura per un rapido sopralluogo. «Oggi gettiamo le basi per costruire una nuova rotatoria - così Dipiazza - spazio per realizzarla ce n'è a sufficienza, pertanto è un'opera che va fatta».

Il progetto, attualmente ancora in fase di proposta, sarà valutato nelle prossime settimane assieme ai tecnici e alla circoscrizione con l’obiettivo di ottenere i fondi per la sua realizzazione con l’assestamento di marzo, in modo da entrare in gara entro l’anno. «Un'opera che servirà ad alleggerire il traffico - ha specificato il consigliere Stefano Bernobich (Lega) - e a ridurre l’inquinamento prodotto dalle automobili ferme ai semafori».