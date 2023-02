Anziana urtata da un’auto a Sistiana: in codice rosso a Cattinara

Una donna è stata soccorsa dalle equipes sanitarie nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 1 febbraio, per le cure riportate a seguito di un incidente stradale accaduto tra Visogliano e Sistiana nel territorio del comune di Duino Aurisina.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivata la Polizia di Stato), una donna anziana è stata urtata da una vettura in transito ed è rovinata malamente a terra. Immediata la richiesta di aiuto giunta al Nue112: da qui la chiamata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'equipaggio di un'ambulanza da Santa Croce e l'automedica da Opicina: gli equipaggi hanno assistito tempestivamente la donna che poi è stata trasportata all'ospedale di Cattinara in codice rosso.