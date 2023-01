La Porta Rossa: l'ultimo giorno di riprese a Trieste

Mercoledì 1° febbraio 2023, ‘La Porta Rossa 3’, serie tv ideata da Carlo Lucarelli e Giampiero Rigosi, torna in prima serata su Rai2 per l’ultima emozionante puntata. Gran finale, dunque, per una serie che, stagione dopo stagione, ha saputo conquistare un pubblico sempre più ampio, risultando uno degli appuntamenti di prestigio del palinsesto serale di Rai2. Nella clip, l'ultimo giorno di riprese a Trieste con il saluto del regista e gli abbracci di troupe e cast.

00:54