Carnevale, dietro le quinte della storica Compagnia del Carro di Staranzano

Non ci sarà un carro allegorico, come negli passati, per la storica Compagnia del Carro di Staranzano che ritorna alle sfilate del Carnevale 2023 con una nuova veste. A sorpresa, infatti, si presenta con una novità: la realizzazione di un “Super Gruppo” composto da tre burattini giganti ognuno alto circa 4 metri e mezzo. L’imponente costruzione, la 39ª della storia della compagnia avrà come titolo “Tu chiamale se vuoi Emozioni”, un nome che si riferisce a una celebre frase di una delle canzoni del mito del rock internazionale Lucio Battisti e dell’autore Mogol. Il video è di Katia Bonaventura. Qui l'articolo

03:54