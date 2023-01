L’Università di Trieste inaugura il suo 99° anno accademico alla presenza della ministra Bernini

TRIESTE La nuova ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini è l’ospite d’eccezione della cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 2022-23 dell’ateneo giuliano, il 99° di attività per l’Università degli studi di Trieste.

La cerimonia, in programma oggi, martedì 31 gennaio alle 11.30 nell’aula magna di UniTs, alternerà parole e musica, grazie al contributo del Coro e dell’Orchestra dell’Università, diretti dal maestro Riccardo Cossi.

Il programma

Ad aprire le celebrazioni sarà l’esecuzione dell’Andante festivo di Jean Sibelius, seguita a stretto giro dalla consueta relazione del rettore Roberto Di Lenarda. L’avvicinamento al centenario sarà il momento più opportuno per un «punto nave di ciò che in questi anni abbiamo fatto, i lati positivi, come i numeri in crescita dei nostri iscritti, le opportunità, come la grande sfida del Pnrr, e le potenziali criticità, a partire dalla tensione sul budget legata agli extracosti – aveva anticipato il rettore -. Approfitteremo inoltre della presenza della ministra per presentarle la nostra università e fare con lei il punto sul sistema universitario, in un momento molto importante per il nostro Paese e per le sue attività di ricerca, sviluppo e formazione».

Seguirà la dichiarazione d’apertura dell’anno accademico da parte del rettore e la tradizionale esecuzione del “Gaudeamus Igitur”. Quindi la parola passerà al presidente del Consiglio degli studenti Massimo Miliani e al rappresentante del personale tecnico-amministrativo Michele Tritta.

Sarà poi la volta delle autorità: dal sindaco Roberto Dipiazza al presidente della Regione Massimiliano Fedriga, fino alla ministra Anna Maria Bernini.

La prolusione quest’anno sarà affidata a Marina Bortul, professoressa associata di Chirurgia generale del Dipartimento di Scienze mediche, che parlerà di “Green surgery”, la chirurgia amica dell’ambiente, un approccio innovativo per applicare anche a un ambito apparentemente lontano dal tema della sostenibilità dei criteri che possano favorirla. La cerimonia si concluderà con la premiazione delle migliori matricole iscritte all’anno accademico 2021-22. —