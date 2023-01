Province, il Consiglio regionale Fvg approva la proposta per il loro ripristino

TRIESTE Prosegue l'iter per la reintroduzione delle Province in Friuli Venezia Giulia.

Il Consiglio regionale ha approvato oggi a maggioranza, con il voto favorevole di 24 consiglieri del centrodestra e il no compatto dei 15 rappresentanti delle opposizioni, la proposta di legge nazionale che in sei articoli ripristina la possibilità di istituire enti di area vasta a elezione diretta, rimandando a una successiva legge regionale la specificazione di funzioni amministrative e confini.

Trattandosi di una legge di rango costituzionale, sarà necessario attendere i passaggi in Parlamento prima di poter dare forma concreta al ritorno delle Province.

Un emendamento, approvato a maggioranza, interviene anche sulla composizione del Consiglio regionale rendendo fisso il numero degli eletti, che saranno 49 a prescindere da ogni variazione di popolazione residente, al contrario di quel che avviene oggi con la previsione di 1 consigliere ogni 25mila residenti.

«A oggi ha spiegato Pierpaolo Roberti, assessore regionale alle Autonomie locali - è possibile capire il numero esatto dei residenti solo in prossimità del voto, tant'è vero che non abbiamo l'assoluta certezza che la prossima assemblea sarà composta da 48 consiglieri. Per uscire da questa incertezza abbiamo inserito la previsione di un numero fisso, 49 membri, così come sono oggi».

Per le opposizioni, l'iter di ripristino degli enti intermedi «è un errore»: si tratta - è la posizione di Pd, M5s, Patto per l'Autonomia, Civica Fvg e Open sinistra Fvg - di «un ritorno al passato, risultato della mancanza di una visione per il futuro necessaria per affrontare le criticità del presente».