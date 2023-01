In migliaia all’ultimo saluto a Enzo Cainero: «Ha dato tanto al Friuli Venezia Giulia»

«Il Friuli ti ringrazia, non ti dimenticheremo». In migliaia hanno partecipato commossi oggi, martedì 31 gennaio, ai funerali Enzo Cainero in duomo a Udine. Dentro e fuori dalla chiesa, dove è stato allestito anche un maxi-schermo, si sono radunati amici, familiari, tantissimi del mondo dello sport e del volontariato per l’ultimo saluto al manager che ha fatto la storia degli eventi in regione.

Oltre alla Protezione civile regionale, hanno partecipato anche gli alpini, coro compreso e i volontari della Croce rossa e del mondo del volontariato per il quale il Friuli è riconosciuto in tutto il mondo.

A celebrare i funerali è stato monsignor Luciano Nobile che ha letto un messaggio dell’arcivescovo di Udine Mazzoccato: «L’ultima parola della vita non è la morte, ma è la resurrezione». Durante l’omelia, sono stati tanti i rimandi alla vita di Enzo Cainero con tutti gli eventi e le opportunità che ha creato per la nostra regione: «Si è speso per organizzare tantissimi momenti di gioia e condivisione per il Friuli e per i friulani. E te ne siamo grati, Enzo», ha aggiunto Nobile.

Eventi che si sono susseguiti anche sul maxi-schermo fuori dalla chiesa. Sulle note di Morricone, hanno sfilato le immagini di Cainero con Bearzot, l’impresa sullo Zoncolan, l’incontro con Papa Giovanni Paolo II.

Tra i banchi del Duomo, hanno partecipato commossi anche il direttore del Giro d’Italia Vegni, il commentatore sportivo Zaccheroni e l'allenatore Reja.

Dopo il saluto del figlio Andrea, hanno preso la parola anche il sindaco di Udine, Pietro Fontanini, l'assessore regionale e amico di Cainero, Riccardo Riccardi, e il presidente della Regione Massimiliano Fedriga.

Dopo la messa, la salma è stata tumulata nel cimitero di Cavalicco, paese d'origine del commercialista. Che il sindaco di Tavagnacco Moreno Lirutti ricorda così. «Per Cavalicco Enzo è stata una figura straordinaria, e nonostante la sua grande levatura, si è sempre dimostrato legato al paese. Il minimo che possiamo fare ora è dedicargli la nuova piazza della sua Cavalicco».

L’ultimo saluto al gigante del Friuli

In centinaia di persone si sono presentate in questi giorni alla camera ardente per Enzo Canero. Una processione continua. Il primo è stato Massimo Giacomini, poi ieri è toccato, tra gli altri, a Giorgio e Manuela Di Centa, capitan Bettarini, Delle Vedove, Milani, Gorlato, Enrico Gasparotto, i rappresentanti delle Frecce Tricolori che hanno posato il berretto della Frecce accanto al feretro e che oggi avrebbero voluto sorvolare il duomo se fosse arrivata in tempo l'autorizzazione dell'Aeronautica. E poi, Piccin, mister promozione Bardini, i vecchi compagni del Ricreatorio Festivo udinese rappresentati dal capitano Nilgessi, persino una delegazione dal Giappone con il presidente di Carniabike Forgiarini in ricordo del progetto Fuij- Zoncolan.

E poi tanti rappresentanti del mondo economico e industriale. Ieri mattina anche il maestro Giorgio Celiberti, 93 anni. Arrivato in sedia a rotelle si è messo accanto al feretro e, fattosi portare carta e penna, ha disegnato un ritratto, ultimo regalo all'amico.

Un minuto di silenzio in Aula



Nell'aprire le celebrazioni per i 60 anni dello Statuto di autonomia, il presidente del Consiglio regionale, Piero Mauro Zanin, ha chiesto un minuto di silenzio per Enzo Cainero, ricordandolo come "un caro amico che tanto ha dato alla nostra regione grazie a uno sconfinato amore per la sua terra e a una capacità di visione che ha aperto il Friuli Venezia Giulia a scenari nazionale e internazionali".

"Comincio questa giornata con sentimenti contrastanti - ha spiegato Zanin -: da una parte la gratitudine per il compleanno della nostra Regione, dall'altra la tristezza per aver perso una persona cara i cui funerali si svolgeranno proprio questa mattina. E a proposito di questa concomitanza - ha aggiunto il presidente - mi sono chiesto in questi giorni se non fosse il caso di spostare la cerimonia dei 60 anni. Ma il senso delle istituzioni deve prevalere sui sentimenti dell'uomo, nella logica del bene comune. Al di là dei nostri sentimenti personali, dobbiamo sempre metterci al servizio delle istituzioni".