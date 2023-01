Un piano da 40 milioni per le scuole di Trieste per i prossimi quattro anni

TRIESTE «E non ci vengano a dire che non abbiamo capacità programmatoria»: Elisa Lodi, titolare dei Lavori pubblici comunali, squaderna due cartelle abbondanti di opere riguardanti l’edilizia scolastica.

L’arco temporale è il quadriennio 2023-26, gli investimenti ammonteranno a quasi 40 milioni di euro: la porzione dipendente dalle risorse Pnrr incide per oltre 15 milioni, richiedendo una maggiore celerità procedurale ed esecutiva. Nel calderone lodiano affluisce un po’ di tutto: “nidi”, materne, primarie, secondarie di primo grado.

Non a caso nell’illustrazione del “cartellone” ha coinvolto la collega onorevole Nicole Matteoni, assessore all’Educazione in prima linea nella non facile gestione delle relazioni con le famiglie dei piccoli alunni.

Prima di esporre il lungo elenco delle opere previste, la notizia di un esordio: il cortile di villa Haggincosta ospiterà un’apposita struttura incaricata di accogliere i piccolissimi che saranno trasferiti dal “nido” di via Paolo Veronese, l’edificio anni Trenta che da ottobre-novembre sarà sottoposto a una drastica terapia sismica e anti-incendio.

I lavori contemplati dal programma-Lodi riguardano soprattutto sismica, anti-incendio, bonifica amianto, serramenti, facciate, manutenzioni straordinarie. La nota assessorile si articola in cinque voci di spesa. La prima concerne le attività già in esecuzione per un totale di 8,6 milioni di euro: le più importanti sono il compendio “Barchetta-Sole”, un lotto della “Sauro-Spaccini”, “Fonda Savio”. Questo riparto non implica trasferimenti di alunni.

Il secondo riparto della lista concerne invece gli interventi che richiederanno lo spostamento dei bambini. Abbiamo la secondaria “Corsi” destinata a un temporaneo esilio al Molo IV, il “nido” di via Veronese che andrà a villa Haggincosta, la secondaria “Caprin”, il secondo lotto della “Sauro-Spaccini” con trasferimento alla “Ruggero Timeus” in largo Pestalozzi. Un ambito di intervento che assorbirà 15 milioni di euro.

Ed ecco finalmente la previsione Pnrr, che sarà messa in gara entro giugno: gli istituti in vicolo dell’Edera, l’ampliamento della “Nuvola Olga” a San Giovanni, il “nido” all’ex caserma Chiarle cubano circa 10 milioni di euro. A queste opere di maggiore impatto si aggiungono “Dardi” e “Venezian” per un totale di 500.000 euro.

Una quarta previsione aggrega “nidi” e scuole d’infanzia dove i lavori inizieranno in estate e si dovrebbero così completare prima dell’autunno: “Acquerello”, “Piccoli passi”, “Zucchero filato”, “Bosco magico”, “Colibrì”, “Arcobaleno”, “Tre casette”, “Stella marina”. Per questi adeguamenti, ristrutturazioni, manutenzioni andranno poco più di 5 milioni di euro.

Il quinto e ultimo capitolo raccoglie i cosiddetti accordi-quadro attinenti alle manutenzioni straordinarie: si tratta di tre “contenitori” finanziati con 950.000 euro.