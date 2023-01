All'Allianz Dome il coro dei 4300 tifosi della Pallacanestro Trieste

La Pallacanestro Trieste si è presa la quarta vittoria di fila, lasciando Napoli a quattro punti di distanza ed entusiasmando i quasi 4300 spettatori sugli spalti dell’Allianz Dome. Un numero che rappresenta il segnale di una città che sta pian piano riavvicinandosi a una squadra che ha saputo rovesciare come un calzino la sua classifica entrando di prepotenza in zona play-off. Entusiasti, colorati e calorosi, tra gli striscioni della Curva Nord e lo sventolio di bandierine biancorosse, i tifosi hanno cantato la canzone triestina per eccellenza, "Viva là e po bon" in questo video di Roberto Degrassi.

00:32