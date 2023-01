Torna a Trieste Olio capitale, rassegna dedicata a produttori e buyer

TRIESTE. Torna a marzo a Trieste Olio Capitale, rassegna dedicata a produttori e buyer. La 15ma edizione del Salone dell'olio extravergine di oliva di qualità mira a essere «il primo appuntamento utile per provare l’olio nuovo, mettendo in luce oltre al prodotto anche i produttori, che possono promuoversi nel mercato del Nord Italia e dei Paesi contermini». Il Salone, in programma al Trieste Convention Center di Porto Vecchio dal 10 al 12 marzo, è organizzato dalla Camera di commercio Venezia Giulia attraverso l'azienda in house Aries, in collaborazione con l'Associazione nazionale Città dell'Olio e in co-organizzazione con il Comune di Trieste. «Olio Capitale - afferma il presidente della Cciaa Vg, Antonio Paoletti - non è solo una grande fiera e unica nel panorama internazionale perché dedicata esclusivamente all'extravergine di oliva. Il salone è anche un grande attrattore per appassionati, curiosi e turisti enogastronomici provenienti da Italia, Slovenia, Croazia, Austria e altri Paesi europei. Olio Capitale è un importante momento di business per molti buyer che arrivano a Trieste per trovare in un unico contesto il meglio della produzione olivicola nazionale e non solo».

In questa edizione Olio Capitale intende mettere l'olivicoltura italiana al centro del dibattito, a partire dal convegno d'apertura sul tema »Futuro dell'Olivicoltura: Ridefinire il Valore dell'Olio Evo. «Da Trieste vogliamo lanciare un messaggio identitario forte che parla di biodiversità, sostenibilità e salvaguardia del paesaggio. Non solo prodotto quindi ma anche civiltà dell'olivo, al centro della nostra azione», ha annunciato Michele Sonnessa, presidente Città dell'Olio. Al Salone sono attesi amanti dei prodotti di eccellenza, gourmand, operatori del settore Ho.Re.Ca, operatori commerciali, distributori italiani ed esteri. Obiettivo dell'edizione 2023, concludono gli organizzatori, è ampliare la tipologia di pubblico, potenziando le attività in programma.