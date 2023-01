Auto contro scooter in piazza Perugino: due feriti a Trieste

TRIESTE Poco prima delle 21 di domenica 29 gennaio due persone sono state soccorse a Trieste, in piazza del Perugino, per le ferite riportate a seguito di un incidente stradale.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, i due, mentre viaggiavano in sella a uno scooter, si sono scontrati con una vettura. Nell’impatto lo scooter è rovinato sull'asfalto e le due persone sono finite a terra.

Sul posto sono arrivate due ambulanze. Una delle due persone ferite ha riportato una lesione seria a una gamba ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Cattinara.

Ferite meno serie per la seconda persona che viaggiava in sella allo scooter, comunque accolta all'ospedale per tutte le cure del caso.

Sul posto, per quanto di competenza, anche i Vigili del fuoco.