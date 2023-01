In 400 alla maratonina dell'Isonzo, lo sloveno Makovec vince la mezza maratona

La Maratonina dell’Isonzo a San Canzian e la marcia non competitiva abbinata hanno messo in moto domenica 29 gennaio circa 400 partecipanti. La mezza maratona, organizzata, come il circuito di sei chilometri, dal Gruppo Marciatori Gorizia, si è corsa in una giornata di sole: hanno partecipato 232 atleti. Ha vinto lo sloveno 26enne Aljaz Makovec con 1 ora 10 minuti e 48 secondi, con una media chilometro di 3 minuti e 22 secondi, mentre la prima delle donne, 21esima assoluta, è stata l’austriaca Gabriele Obmann, campionessa nazionale di Long Triathlon lo scorso autunno, in 1 ora 24 minuti e 20 secondi. Servizio di Laura Blasich, video di Katia Bonaventura

01:27