Trieste, il restyling di Grignano bloccato a più di un anno dal “lancio” del cantiere

TRIESTE. Era il 12 ottobre del 2021. Mancavano 72 ore all’inizio del silenzio elettorale per il ballottaggio delle comunali di Trieste, quando il sindaco Roberto Dipiazza – aspirante al quarto mandato - e il presidente regionale Massimiliano Fedriga presentarono in pompa magna ai media il nuovo progetto della Regione per la riqualificazione della baia di Grignano: i rendering scintillanti lasciavano presagire una Grignano trasfigurata, con tanto di ascensore per salire a Miramare. «Spero che in pochi mesi possano partire i lavori», dichiarava Fedriga alle telecamere, mentre l’assessore Graziano Pizzimenti contava di chiudere la fase preliminare «entro l’anno (2021, ndr)». Com’è andata a finire? Semplice, da allora è passato più di un anno e a Grignano non s’è ancora mosso un mattone.

Scendiamo nella baia in una gelida ma assolata mattina di questo gennaio 2023. Da subito dobbiamo prender atto del fatto: di cantieri non v’è segno alcuno. Il parcheggio continua a essere la solita distesa asfaltata di fronte alla vecchia sede dell’Immaginario, il manto sbrecciato e percorso dalle linee di frattura disegnate dalle radici dei pini marittimi. I camminamenti che portano alla parte balneare della baia, i moletti e gli spiazzi su cui buttare l’asciugamano, versano nelle consuete condizioni – sempre le stesse – ben famigliari a chi usa le acque grignanesi come scappatoia al carnaio barcolano.

In cosa consiste il progetto? Se ne discute, in realtà, fin dai tempi della giunta Serracchiani. L’area di Grignano interessa infatti il Demanio regionale, ragion per cui è l’ente del Fvg e non il Comune a farsi carico del suo recupero. L’aspetto più spettacolare della riqualificazione consiste in un ascensore panoramico che dovrebbe collegare la baia al sovrastante parco di Miramare, a beneficio prima di tutto del turismo, come sottolinearono ai tempi anche i protagonisti della presentazione.

Un altro punto importante è il rifacimento dell’area di parcheggio prossima all’imbarcadero, allora come oggi completamente dissestata dalle radici degli alberi. La Regione prevede di rinnovare completamente il piano viario, avvalendosi di pietre di provenienza locale per sostituire la superficie asfaltata, dando alla baia un aspetto molto più gradevole all’occhio. Previste inoltre la rivisitazione del transito e della sosta dei pullman turistici e di linea, la creazione di aree destinate ai visitatori, la riqualificazione degli spazi pedonali, con raccordi e pendenze tali da agevolare l’accessibilità a soggetti con difficoltà motorie e individuando un percorso che dovrebbe costituire una classica passeggiata a mare.

Nel 2021 l’assessore Pizzimenti sintetizzava così il senso di tale intervento: «Col nostro progetto si agevolerà l’accesso al castello di Miramare, grazie all’ascensore panoramico, con ricadute positive dal punto di vista turistico e, di conseguenza, occupazionale. La Regione sostiene l’opera con uno stanziamento di una cifra che si colloca fra i 4,5 e i cinque milioni di euro e l’auspicio è che gli enti coinvolti rilascino rapidamente le ultime autorizzazioni necessarie per avviare nel minor tempo possibile il cantiere. Speriamo di poter completare l’iter preliminare entro l’anno».

Entro il 2021, dunque. E a che punto siamo nel 2023? Ad oggi la Regione è impegnata nell’acquisizione delle autorizzazioni, spiegano gli uffici dell’ente, e sta definendo le intese ministeriali per l’utilizzo dell’area, in parte demaniale e comunque confinante con un parco-museo statale. Spiega il dirigente della Direzione centrale infrastrutture e territorio Marco Padrini: «Alcune attività comportano interlocuzioni che abbisognano di tempo per essere definite – dice –. Nel frattempo abbiamo ottenuto il via libera paesaggistico e monumentale, così come quello del Provveditorato delle opere pubbliche. Adesso abbiamo avviato le interlocuzioni con il Castello di Miramare e il Demanio per la stipula di una convenzione che ci consentirà di approvare il progetto definitivo e sviluppare quello esecutivo, che sta già andando avanti “a scavalco” nelle more del procedimento». L’obiettivo è ovviamente «far partire quanto prima i lavori, quantomeno della parte legata all’ascensore, la più delicata sotto il profilo costruttivo». Il valore economico dell’opera è di cinque milioni di euro, aggiornato ai costi del gennaio 2023: «L’interesse dell’amministrazione regionale è riqualificare l’area il prima possibile – spiega il dirigente –, Grignano non è un obiettivo di secondo piano»