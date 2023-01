I sindacati all’Apt di Gorizia: «26 mila ore di straordinario a causa della carenza di personale»

GORIZIA Ventiseimila ore di straordinario. Complessivamente. A denunciarle sono le segreteria territoriali della Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Faisa-Cisal, Ugil Autoferro. «Il monte ore straordinarie all’Apt - entrano nel dettaglio - ammonta a circa 4.000 per quanto riguarda il sevizio urbano (a fine novembre ’22) e a quasi 21.000 riguardo al servizio extraurbano (fine ottobre ’22).

A causa dell’ormai cronica carenza di personale (migrato verso posti di lavoro più remunerativi), il personale - attaccano - è costretto a sobbarcarsi ore di straordinario per far fronte alle esigenze del servizio giornaliero. Ed è quindi semplicemente impossibile chiedere permessi o ferie in quanto l’ufficio preposto è impossibilitato a far fronte a tali richieste. Ne consegue che alcuni colleghi hanno più di 20 giorni di ferie arretrate non godute che, con molta probabilità, verranno liquidate».

Continuano i sindacati: «L’Azienda è in difficoltà ad accordare giornate di ferie anche in casi di necessità urgenti dei lavoratori. I documenti necessari per lavorare in ambito “Trasporto pubblico locale” sono la patente D (De nel caso di Apt Gorizia) accompagnata dal Certificato di qualifica del conducente (Cqc) per il trasporto persone. Patenti professionali che hanno un costo elevato (parliamo di circa 6.000 euro per chi parte dalla patente B) e che necessitano, poi, di accurate visite mediche aziendali, oltre a quelle previste per il rinnovo: a conferma di ciò il numero limitato di domande presentate all’attuale bando di concorso (per la precisione 14) mentre nel 2013 ben 360 partecipanti. L’orario si servizio aziendale (dalle 4 del mattino fino all’una di notte) implica turni spezzati con nastri che arrivano a sfiorare le 13 ore e un “lavorato” di quasi 8 ore, con straordinario già in turno (straordinario strutturale). Le condizioni lavorative, nella fattispecie e soprattutto il rapporto con l’utenza, diventano giornalmente più difficili».

Le forze sociali rammentano come alcuni colleghi sono «rimasti vittime di aggressioni verbali e fisiche. Tali episodi si registrano con sempre maggior frequenza. Al personale vittima di tali circostanze, non resta che allertare le forze dell’ordine e, in casi estremi, interrompere il servizio. Crediamo, con queste poche righe, di aver descritto in modo semplice, completo ed esaustivo, le reali condizioni di lavoro del personale viaggiante di Apt Gorizia spa».Fra.Fa.