Paolo Bonolis a Trieste: "La bora? A una certa età conserva"

TRIESTE. Ospite di eccezione, oggi, sabato 28 gennaio, sugli spalti del campo comunale di calcio di Borgo San Sergio a Trieste. Il conduttore televisivo Paolo Bonolis ha assistito alla partita del campionato Primavera tra Triestina e Rimini. Nelle fila del club rossoalabardato milita il figlio Davide, oggi in panchina. Bonolis padre non si è risparmiato dalle foto di rito con gli spettatori presenti al match. Alla domanda: "Sei sopravvissuto al borino?" ha risposto: Sì, a una certa età conserva". Per la cronaca, la partita è finita 2-2. Video e notizia di Guido Roberti

00:46