La Fondazione Monticolo&Foti presenta il baskin, lo sport che rende il basket inclusivo

Andrea Monticolo ci racconta com' è nata la Fondazione Monticolo&Fotio e cos'è il baskin, attività sportiva che si ispira al basket e che è pensata per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra, rendendo possibile e concreta l'inclusione tra persone con diverse abilità. Si è infatti tenuto sabato 28 gennaio, al Palasport Aquilinia di Muggia, l'evento "Inclusione: dalla teoria alla pratica" organizzato dalla Fondazione Monticolo&Fotio, assieme a Andrea Avon dirigente scolastico e docente universitario, Elena Bortolotti delegata dal rettore dell'ateneo triestino e Annalisa Zovatto coordinatrice dei Cse (centri socio educativi) della cooperativa sociale Trieste integrazione. "L'evento odierno si inserisce in maniera puntuale negli obiettivi di questa amministrazione regionale: racchiude i valori dello sport, promuove l'attività sportiva a tutti i livelli, e senza discriminazioni, favorendo l'inclusione". Così si è espresso l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, Fabio Scoccimarro. Video di Francesco Bruni

