Generazione Zeta a Trieste e il rapporto con il web: la parola all'esperto

«La scuola ha un ruolo importante nel processo educativo digitale ma fino ad ora ha esercitato un impatto più nel fronteggiamento dei potenziali rischi, piuttosto che su quello delle opportunità del digitale. È una narrazione che dovrebbe aprirsi ad uno sguardo più ampio, per avvicinare i ragazzi anche alle moltissime opportunità, stimolando in loro lo sviluppo delle competenze necessarie». Abbiamo intervistato Gregorio Ceccone, pedagogista del digitale ed esperto di media education e comunicazione digitale, per capire meglio il rapporto tra la Generazione Zeta e il digitale. Qui le nostre interviste ai ragazzi

