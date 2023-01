Addio a Pino Roveredo: è il giorno dei funerali a Trieste

TRIESTE Oggi, 28 gennaio, è il giorno dell’ultimo saluto a Pino Roveredo. I funerali dello scrittore triestino, morto sabato scorso dopo una lunga malattia a 69 anni, saranno celebrati oggi a partire dalle 12, nella Sala Azzurra del cimitero di Sant’Anna. Seguiranno, alle 13, le esequie.

Nato nel 1954 A Trieste ebbe un’infanzia difficile e ai gravi problemi familiari seguì la piaga dell’alcolismo e il carcere. Ha svolto innumerevoli lavori, garzone, operaio fino alla collaborazione con diverse cooperative.

Addio a Roveredo, dalle capriole in salita ha trasformato la vita in letteratura Cristina Benussi 22 Gennaio 2023 la produzioneCristina Benussi

Aveva esordito nel 1996 con il testo autobiografico “Capriole in salita” che lo fece conoscere al grande pubblico. Oltre a diversi romanzi e racconti ha scritto molto anche per il teatro. Pino Roveredo ha sempre posto al centro della sua opera l’uomo, osservato nelle sue debolezze, gli abbandonati, i reietti, i deboli, i vinti, tutti coloro che hanno un disperato bisogno d’amore, non quello romanticamente commercializzato, ma l’amore necessario, collettivo, solidale. Ma ha anche raccontato l’uomo nelle sue straordinarie potenzialità.

Con “Mandami a dire” (Bompiani), nel 2005, ha vinto il Premio Campiello come miglior romanzo dell’anno.