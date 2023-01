Inaugurato l’anno giudiziario a Trieste, Gorjan: “La giustizia è possibile, ma serve un organico adeguato”

TRIESTE "Se in potenza può essere fondatamente postulato che la Corte d'Appello di Trieste, per come è strutturata, è in grado di rendere un adeguato servizio di giustizia, rispetto alle esigenze del suo bacino di utenza, tuttavia ciò risulta possibile solo se viene seguita la regola aurea di ogni buona amministrazione: la previsione di un organico adeguato e la sua costante copertura. Regola che almeno per l'anno che andiamo ad affrontare non appare sarà osservata in questa sua seconda declinazione".

Lo ha detto il presidente della Corte d'Appello di Trieste Sergio Gorjan, aprendo oggi la cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario 2023.

La carenza di organico

"Nel Distretto della Corte di Appello di Trieste - si legge nella sua relazione sull'amministrazione della giustizia - la funzione giurisdizionale viene esercitata con efficienza e celerità, in modo da offrire una risposta adeguata alle aspettative sociali ed economiche dei cittadini", ma - osserva - il personale della Magistratura "palesa ultimamente un significativo grado di scopertura rispetto alle piante organiche".

"Serve adeguatezza" anche per quanto riguarda il personale di cancelleria - ha aggiunto Gorjan -"la scopertura appare sensibile sia nei tribunali sia nella Corte".

Focus migranti

«L'indiscriminato afflusso di extracomunitari privi di requisiti porta al collasso delle strutture di accoglienza e pregiudica il diritto dei veri profughi a ottenere la protezione internazionale», rallentando la definizione delle pratiche, «e in definitiva si pone come un paradossale ostacolo a favorire l'accoglienza di chi dovrebbe invece beneficiarne».

Lo ha detto il procuratore generale facente funzioni presso la Corte d'Appello di Trieste, Carlo Maria Zampi, intervenendo durante la cerimonia di inaugurazione dell'Anno giudiziario e riferendosi agli arrivi di migranti in Friuli Venezia Giulia attraverso la rotta balcanica.

«Finora il fenomeno è stato gestito senza particolari criticità a livello locale - ha aggiunto - se si eccettua la crescente problematica legata all'individuazione dei siti di accoglienza. Tuttavia è evidente che un perdurante disinteresse per una risoluzione a livello internazionale della tematica potrebbe aprire una strada al ricorso alla microcriminalità intesa come unica forma di sostentamento con» ricadute «sul tessuto sociale e perdita del senso di sicurezza da parte della collettività».