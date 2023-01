Sciatore muore dopo il ricovero in ospedale

TARVISIO. Si è sentito male mentre sciava con gli amici e dopo qualche minuto, raggiunto già dal personale del servizio di sicurezza e soccorso in montagna della Polizia di Stato, ha perso conoscenza. Raggiunto nel frattempo anche dagli operatori del 118, l’uomo, un turista tedesco di 72 anni, è stato trasportato in elicottero di Udine in gravi condizioni. Dopo qualche ora è deceduto.

L’episodio è avvenuto attorno alle 11.15 di sabato 28 gennaio, sulla pista panoramica del monte Lussari. Sono stati gli amici che stavano scendendo insieme a lui, vedendolo accasciarsi sulla neve, a chiedere aiuto e dare indicazioni della loro posizione ai soccorritori.

Il gruppo era arrivato da Villacco, dove si trova in vacanza. Rianimato sul posto anche con il defibrillatore, il paziente è stato quindi preso in carico dai sanitari inviati dalla centrale Sores e trasferito in volo in ospedale dove, come detto, è morto.