Personale ridotto all'osso: sit-in davanti al Tribunale di Gorizia

«Nel palazzo di Giustizia ci sono più stanze e computer che persone. Il rafforzamento del personale amministrativo non è più rinviabile. Non è possibile che Gorizia continui ad essere trattata come un città di serie B». Poche parole ma che vanno dritte al segno. Ad esprimerle Alessandro Crizman (Fp-Cgil) durante il sit-in davanti al Tribunale di Gorizia, organizzato per dare voce ai (pochi) dipendenti che lavorano negli uffici giudiziari, costretti a districarsi fra difficoltà e coperte diventate cortissime. Qui l'articolo.

02:32