Giorno della memoria: la cerimonia alla Risiera di Trieste

Ricordare per conoscere, coltivare la memoria affinché l’odio non si ripresenti mai più. Su questi pilastri morali si è celebrata nella Risiera di San Sabba a Trieste, la tradizionale cerimonia per il Giorno della Memoria, la ricorrenza istituita per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti. Il decoro e la compostezza delle tante persone presenti all’interno di quello che fu l’unico campo di sterminio in Italia hanno fatto da silente accompagnamento ai discorsi delle istituzioni civili e religiose intervenute. Il video di Andrea Lasorte. Qui l'articolo

02:59