Giornata della Memoria a Trieste, il corteo verso la stazione

TRIESTE In queste immagini di Andrea Lasorte il corteo che apre le cerimonie promosse per la Giornata della Memoria a Trieste. Partecipano molti giovani alla manifestazione che da via del Coroneo si muove verso la Stazione centrale, dove partirono i treni della morte diretti verso i campi di concentramento. Tra le autorità, il prefetto Pietro Signoriello, il Questore Pietro Ostuni e l'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti.

00:35