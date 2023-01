Il ricordo della Shoah alla Risiera di Trieste: “Coltivare la memoria per non far tornare l’odio”

TRIESTE Ricordare per conoscere, coltivare la memoria affinché l’odio non si ripresenti mai più. Su questi pilastri morali si è celebrata nella Risiera di San Sabba la tradizionale cerimonia per il Giorno della Memoria, la ricorrenza istituita per ricordare lo sterminio e le persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici nei campi nazisti. Il decoro e la compostezza delle tante persone presenti all’interno di quello che fu l’unico campo di sterminio in Italia hanno fatto da silente accompagnamento ai discorsi delle istituzioni civili e religiose intervenute.

La cerimonia ha preso le mosse con l’ingresso del gonfalone della città di Trieste, medaglia d’oro al valor militare, e quello di Muggia, decorato della medaglia d’argento, e ancora il gonfalone della Regione Friuli Venezia Giulia e dei Comuni di Duino Aurisina e San Dorligo della Valle.

Tra la folla, accanto alle autorità civili, militari e religiose, anche i superstiti dei campi nazisti e delle forze armate che presero parte al conflitto, partigiani e associazioni combattentistiche.

Le migliaia di ebrei, sloveni, croati, italiani, oppositori politici e omosessuali vittime della Shoah sono state quindi commemorate con la deposizione di una corona d’alloro da parte del prefetto di Trieste, Pietro Signoriello, del governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, e del sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza.

Le parole di Dipiazza

«A Trieste, il nazismo e il fascismo hanno calpestato e ucciso quei principi inalienabili che sono il rispetto della vita e delle libertà» ha ricordato il sindaco Roberto Dipiazza, in Risiera al fianco del sindaco di Duino Aurisina Igor Gabrovec. «Il Giorno della Memoria, quest’anno, ha una luce ancora più forte e calda» ha asserito il primo cittadino di Trieste, ripercorrendo poi le tappe di un percorso di «pacificazione e di verità» che hanno fatto si che negli ultimi anni «si sia sempre più sopita la voce di coloro che usano la memoria solo per rinfocolare le divisioni».

Tra queste, l’aver tradotto per la prima volta in questa commemorazione il discorso del sindaco in sloveno e l’omaggio, mano nella mano con tutti i sindaci del territorio, ai caduti nei luoghi della memoria. «Se nella nostra città nel settembre del’38 è stato seminato il seme dell’odio – ha chiuso Dipiazza – è altrettanto vero che a Trieste non ha attecchito, bensì è cresciuto forte l’albero dell’amore e della convivenza dove culture, religioni, razze si trovano e incontrano, e insieme contribuiscono alla nostra crescita sociale, culturale ed economica».

Gli altri interventi

Di seguito è stata la volta dei riti religiosi, officiati dall’arcivescovo di Trieste monsignor Giampaolo Crepaldi, dal rabbino capo della comunità ebraica Alexandre Meloni, dal parroco Rasko Radovic per la Comunità serbo ortodossa, dal parroco Grigorios Miliaris per la Comunità greco orientale, e dal pastore Peter Ciaccio per le Comunità evangeliche avventista, elvetica, luterana e metodista.

Le parole di Fedriga

A margine della commemorazione il governatore Fedriga ha poi ricordato che «se è vero che l’antisemitismo, almeno nell’Occidente democratico, rappresenta un fenomeno storicamente rilevante ma inattuale, altrettanto non può dirsi in merito alla persistenza, in seno alle nostre società, di sacche di intolleranza, strisciante o manifesta, nei confronti delle comunità ebraiche e di Israele».

Il Giorno della Memoria, ha chiuso il governatore, «deve essere dunque un momento per ricordare le vittime della Shoah, ma anche per rammentare a noi tutti che il passato, se dimenticato, è destinato a ripetersi». Al termine della cerimonia è stata inaugurata la mostra “Rammentare le vittime, ammonire i viventi. La Risiera di San Sabba a Trieste negli scatti di Marino Ierman” .

Curato da Anna Krekic, l’allestimento è composto da venti fotografie scattate nel 2020, che raccontano la Risiera percorrendone gli spazi monumentali in un nitido bianco e nero, offrendone una contemplazione muta e solitaria. —

