Frontale tra due auto ad Aquilinia: due feriti

TRIESTE Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 27 gennaio, in via Flavia di Aquilinia, a Trieste, poco prima del bivio, in prossimità di un pubblico esercizio.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due auto si sono scontrate frontalmente e due persone sono rimaste ferite, fortunatamente non in maniera grave.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e i vigili del fuoco per quanto di competenza.

Due le persone che sono state soccorse dalle equipes sanitarie che poi le hanno trasportate all'ospedale di Cattinara per la cura di lesioni non gravi.